Serie B, Ternana - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Bari vuole restare in corsa per la serie A diretta, ma troverà domani una Ternana arrabbiata con il mondo dopo un periodo difficile e l'addio ai sogni di gloria. I pugliesi hanno nel mirino il secondo posto e la possibilità di scalzare il Genoa per non passare dai play-off. Gli umbri vogliono ritrovare il successo che manca da diverse settimane per rilanciarsi in ottica play-off. Mignani, che per l’occasione dovrà fare a meno degli squalificati Di Cesare e Maiello, non vuole che i suoi vivano questa rincorsa come un'ossessione, ma allo stesso tempo vogliono provarci. Il tecnico potrebbe dare una chance a Zuzek al centro della difesa con il probabile spostamento di Maita nel ruolo di play con Molina e Benedetti mezzali e con Benali favorito su Botta per una maglia da titolare sulla trequarti. Dall’altra parte del campo occhio all’ex del match Partipilo. Il campionato è entrato nella sua fase decisiva, la spensieratezza ora potrebbe iniziare a venir meno: "Più ci si avvicina alla fine e meno margini di errore ci sono, questa è la percezione comune - le parole del tecnico barese - . Abbiamo giocatori con qualche capello bianco, qualcuno li ha anche persi i capelli (ride ndr), credo che l'affronteremo nella maniera giusta. Sapendo che ogni partita può essere non dico determinante, ma che un punto in più o in meno può fare la differenza. Dobbiamo viverla nella maniera giusta, non farci opprimere da questo pensiero, essere spensierati ma prepararla bene".

Cristiano Lucarelli chiede ai suoi una grande prestazione contro il super attacco del Bari: "La squadra mi sembra mentalizzata nel fare domani una partita di grande sofferenza. Il Bari ha giocatori nel reparto offensivo che hanno fatto male a tutti, la partita durerà 100 minuti. Con calma e pazienza potremmo avere vantaggi nel finale. Sarà dura, per certi versi maschia. Dovremo fare tutto per restare in partita fino alla fine".

Ternana-Bari: probabili formazioni

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Falletti; Partipilo. All. Lucarelli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Molina, Maita, Benedetti; Benali; Cheddira, Esposito. All. Mignani.

Serie B, Ternana - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ternana - Bari, posticipo della 30a giornata di serie B, in programma domenica, domenica 19 marzo, alle 16:15, allo stadio Liberati, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.