Serie B, Ternana - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ternana e Cagliari, destini che si uniscono: entrambe non vincono da sei turni e sono alla ricerca di un successo per rilanciarsi nell'anticipo della 16a giornata, in programma domani sera. Tutte le altre di B in campo giovedì 8 dicembre. Il destino riguarda anche i due allenatori: Aurelio Andreazzoli farà il suo debutto sulla panchina delle Fere al Liberati, Liverani tornerà in quello stadio che lo aveva visto protagonista di una salvezza miracolosa, ottenendo 26 punti in tredici partite, al termine della stagione 2016/2017. Si tratta infatti della prima volta assoluta da quel Ternana-Spal del 13 maggio 2017, match deciso da Stefano Pettinari attuale centravanti delle Fere.

La sfida è piuttosto particolare anche per una questione di precedenti. Sono diciannove in casa rossoverde con bilancio in equilibrio totale: sei vittorie per parte e sette pareggi. Insomma, stando ai numeri ed agli incroci, l’anticipo di domani, mercoledì 7 dicembre, si preannuncia piuttosto interessante.

Il nuovo tecnico ternano Aurelio Andreazzoli dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, suo marchio di fabbrica: Falletti alle spalle delle due punte. Le Fere hanno recuperato Samuele Spalluto e Andrea Favilli che si sono alleanti in gruppo, dopo aver saltato la trasferta del Penzo. Inoltre ci sarà anche Antonio Palumbo, dopo aver scontato il turno di squalifica, pronto ad occupare il ruolo di mezz’ala di sinistra

Gli ospiti, invece, reduci da ben 5 pareggi consecutivi, non potranno disporre del centrocampista Nandez e, con tutta probabilità, anche di Rog e Mancosu. Liverani dovrà necessariamente ottenere i 3 punti per non perdere troppo contatto dalla zona play-off. L'ex di turno dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2, con Pereiro pronto a fare coppia con Lapadula in attacco.

Ternana - Cagliari: probabili formazioni

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Modolo, Corrado; Cassata, Moro, Rovaglia; Falletti; Pettinari, Partipilo. All. Andreazzoli.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Obert, Barreca; Luvumbo, Viola, Makoumbou; Kourfalidis; Lapadula, Pereiro. All. Liverani.

Ternana - Cagliari: dove vederla in tv o in streaming

Ternana - Cagliari, anticipo della 16a giornata di serie B, in programma domani, mercoledì 7 dicembre, alle 20.30, al Liberati di Terni, sarà trasmessa in tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.