Serie B, Ternana nel caos: Andreazzoli si dimette

“Andreazzoli ha deciso di dimettersi, questo lo fa per la Ternana, ha detto che Lucarelli aveva fatto un grande lavoro, la squadra era fatta dal direttore sportivo per Lucarelli. Andreazzoli è un uomo di calcio e ha detto che i risultati non sono arrivati, non è possibile avere un punto a partita. Ho insistito finora a trattenerlo, ma mi ha detto che la squadra ha bisogno di una scossa, mancano 12 partite e va raggiunta la salvezza. Nei suoi panni non mi sarei mai dimesso, è la prima volta che mi succede che un allenatore si dimetta. Lui stesso mi ha detto che la squadra mi ha consigliato di riaffidarla a Lucarelli”.

Caos in casa della Ternana dopo il ko casalingo contro il Cittadella. Il patron delle Fere annuncia nel post partita la novità: il tecnico ex Roma e Empoli lascia la panchina dei rossoverdi e "suggerisce" al club il ritorno di Lucarelli per il finale di stagione. Ennesimo colpo di scena di questa serie B in cui saltano panchine a ripetizione fin dalle prime giornate.

La situazione si è fatta pesante dopo la sconfitta nel derby dui Perugia e le voci di una imminente cessione delle quote. Bandecchi ai ferri corti con l'ambiente ternano e con la tifoseria: oggi si è sfiorata addirittura la rissa a bordo campo. "Oggi c’erano 3mila persone allo stadio, a criticarci. Non meritano il mio rispetto - continuano gli strali del presidente della Ternana - . Quei tifosi che mi hanno trattato male non meritano le mie scuse. Io non ho giudizio e non ho nessuna intenzione di fare pace con i tifosi. Ho sputato ai tifosi, loro hanno sputato a me, io sono un uomo e mi faccio rispettare. Non cambio idea sulla cessione della società, rimarrò al 50%". Si parla sempre con più insistenza della presenza del gruppo proprietario del Fulham nella nuova compagine che rileverà a breve la società da Bandecchi.

Una situazione incandescente, con una squadra senza allenatore a tre giorni dal turno infrasettimanale. “Chi ci sarà in panchina? Non lo so. Per me Andreazzoli è un allenatore di Serie A, ha avuto le palle di dimettersi e dirmi che Lucarelli deve tornare. Se ho rimpianti di aver esonerato Lucarelli? No, Andreazzoli lavora 8 ore al giorno e di Lucarelli c’erano alcune cose che non mi piacevano, se torna deve firmare un’altra lettera. Non è stato esonerato perché sono pazzo, ma perché c’erano delle situazioni che non vanno bene in Serie B, anche il rapporto con me. Non penso che sulla squadra possa influire la situazione societaria e non hanno perso per colpa di Andreazzoli. Se lui si dimette significa che non hanno capito”.