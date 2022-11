Serie B, la Ternana esonera Lucarelli

Il ko nell'anticipo di Pisa, nel suo personale derby, costa la panchina a Cristiano Lucarelli. Ieri sera è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Ternana, che esonera l'allenatore che occupava la panchina delle Fere dall’estate 2020, con tanto di promozione record in B e supercoppa di serie C in bacheca. Il trainer livornese ha in tasca un contratto fino al giugno 2025, recentemente prolungato. Non gli è bastato questo vincolo con il club, oltre al buon avvio di stagione (rossoverdi anche in testa alla classifica) per evitare il licenziamento da parte del presidente Stefano Bandecchi, ieri a bordo campo a Pisa durante la disfatta della squadra.

il comunicato della Ternana

«La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali», la scarna nota del club umbro.

Lo staff tecnico per ora è destinato a rimanere, salvo chiaramente eventuali dimissioni di gruppo. Il ds Luca Leone è già alla ricerca di un sostituto.