Serie B, la Ternana richiama Lucarelli

La Ternana richiama Cristiano Lucarelli: l’ex bomber del Livorno sarà già in panchina nella sfida contro il Palermo di domani sera, nell'anticipo della 27a giornata. Dopo la sconfitta interna con il Cittadella erano arrivate le dimissioni di Aurelio Andreazzoli, che ha suggerito al presidente Stefano Bandecchi di richiamare il tecnico esonerato qualche mese fa, nonostante gli screzi tra i due. Bandecchi ha temporeggiato, ma alla fine ha ceduto, trovando l’accordo per il ritorno in panchina dell’allenatore che era ancora legato con un contratto alla Ternana. Con Lucarelli torneranno anche i componenti dello staff che come lui erano stati esonerati dopo la partita di Pisa di fine novembre. Ieri il presidente della Ternana non aveva voluto fare nomi di possibili sostituti e nemmeno parlare di un eventuale ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli.

Lucarelli sarà quindi a disposizione della società da subito e sarà sulla panchina della Ternana già nella prossima partita contro il Palermo. La squadra è partita questa mattina da Terni ed è già arrivata in Sicilia. Lucarelli e il suo staff l'hanno raggiunta qualche ora dopo. Nei mesi scorsi le Fere erano arrivate fino alla vetta della classifica, poi una flessione culminata con il ko casalingo nel derby d'andata contro il Perugia aveva portato Bandecchi a esonerare il tecnico livornese.