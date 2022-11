Serie B, per la Ternana un tecnico ad interim

La Ternana nno ha ancora trovato il sostituto di Cristiano Lucarelli per la panchina. Oppure sì? Sabato prossimo, nell'anticipo al Penzo di Venezia, a guidare le Fere ci sarà Richard Vanigli, secondo di Lucarelli, affiancato dal club manager umbro Carlo Mammarella. Questa la decisione presa nelle ultime ore dalla società del presidente Bandecchi, dopo il ko pesante di sabato scorso a Pisa (solo tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite), che ha portato all'esonero di Lucarelli (probabilmente già nell'aria da qualche tempo). La società rossoverde si è presa una settimana di tempo per decidere a chi affidare la guida della squadra, al momento settima in classifica con 22 punti, a meno quattro dal secondo posto che varrebbe la promozione diretta in A (i rossoverdi sono stati anche in testa alla classifica per una settimana). La lista dei papabili è lunga, molti sono profili da serie A, a conferma delle ambizioni e della progettualità del club di giocare per il vertice quest'anno e non solo. Il ds Luca Leone, pescarese, vorrebbe un suo concittadino: Roberto D'Aversa, ex Samp (ancora legato ai blucerchiati). La pista è praticabile, ma D'Aversa deve trovare un accordo per rescindere a Genova e, soprattutto, ad oggi non pare convintissimo di accettare una panchina di B. Aspettano alla finestra anche Massimo Oddo e Eusebio Di Francesco, anche loro - paradosso - pescaresi come il ds della Ternana.

Vanigli, intanto, potrebbe convincere società e spogliatoio e tenersi la panchina, in caso di exploit a Venezia sabato prossimo. La società non esclude questa pista, per questo gli affiancherà Carlo Mammarella, il club manager (impegnato nel corso per diventare direttore sportivo), ex capitano della Ternana nella storica stagione dei record, quella della vittoria del girone C della Serie C e delle Supercoppa di categoria, e trait d'union con la vecchia guardia dello spogliatoio.