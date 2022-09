Serie B, Ternana - Perugia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà il derby dell'Umbria, Ternana - Perugia, a chiudere la sesta giornata di serie B. Dopo un turno già ricco di gol e spettacolo, non poteva esserci positicpo migliore per vivere anche una domenica di emozioni forti, con oltre 12mila spettatori sugli spalti. Ternana e Perugia sono divise da una storica rivalità e ieri le due tifoserie lo hanno ricordato scaldando la vigilia: i supporters delle Fere hanno fatto visita alla squadra in hotel prima di cena. In centinaia a cantare e incitare i ragazzi di Cristiano Lucarelli prima del match. Il tecnico ternano ha convocato tutta la rosa della squadra, anche se non tutti potranno ovviamente giocare. Il tecnico livornese sarà costretto a rinunciare ai vari Pettinari, Cesar Falletti e Bogdan. Saranno a disposizione, anche se non al top della forma, Favilli ed Partipilo.

Il Perugia è senza Lisi, Ryder Matos e Curado. Rientrano in extremis Strizzolo e Angella. Anche Castori ieri ha svolto la rifinitura con la spinta di centinana di tifosi presenti. Oggi al Liberati saranno in 600 per spingere i biancorossi al successo sul campo dei cugini-rivali.

La Ternana ha 7 punti in classifica e arriva al derby carico di entusiasmo dopo aver vinto al Tardini contro il Parma la settimana scorsa. Anche il Grifo si è rigenerato vincendo la sua prima partita stagionale, al Curi contro l'Ascoli. Il modo migliore per entrambe di avvicinarsi a questo derby.

Ternana - Perugia: probabili formazioni