Serie B, Ternana - Pisa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Ternana - Pisa, incrocio pericoloso oggi pomeriggio per chiudere la 33a giornata di serie B. La sconfitta contro il Brescia ha acceso un campanello d’allarme nella Ternana, che rischia di non avere a disposizione Partipilo, reduce da un affaticamento muscolare. Per le Fere sarà fondamentale riprendere la marcia per mettere in sicuro la salvezza. Il Pisa, invece, guarda in alto: davanti ai nerazzurri, tra le contendenti alla miglior posizione nella griglia playoff, non c'è nessuno che brilla in modo eccezionale. I ragazzi di mister D'Angelo hanno la possibilità di portarsi a soli tre punti dal quarto posto occupato dal SudTirol. Non recuperano De Vitis e Tourè. Il primo ha un problema muscolare "che verrà valutato nei prossimi giorni. Ancora non sappiamo con precisione le tempistiche dello stop". Il secondo invece è vicinissimo al ritorno in campo, "anche se eravamo fiduciosi di poterlo riportare tra i convocati già per la partita di domani. Invece dobbiamo ancora attendere. Vediamo se riusciamo a riaverlo per la sfida col Bari" afferma D'Angelo. Spicca l'assenza del tifo nerazzurro al Liberati: trasferta vietata a causa dei tafferugli tra tifosi e Polizia avvenuti prima della sfida di Pasquetta. "Siamo abituati fin troppo bene: la nostra gente ci segue in massa ovunque. Avremo una responsabilità ancora maggiore: cercheremo di vincere anche per loro che dovranno restare a casa forzatamente. Purtroppo è una condizione che non dipende dalla volontà della squadra", spiega D'Angelo.