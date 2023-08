Serie B, terza giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

La serie B va veloce e non aspetta. In attesa della sentenza del Consiglio di Stato, che arriverà domani, martedì 29 agosto, il campionato è pronto per vivere la terza giornata che sarà il primo turno infrasettimanale della stagione. Si giocano ancora solo otto partite su dieci, ripartite tra martedì e mercoledì. Occhio al Parma capolista, che sfiderà all'Arena Garibaldi il Pisa, reduce dal colpaccio di Marassi contro la Samp, nella sua partita d'esordio. Il big match della giornata è Sampdoria - Venezia, sfida tra due retrocesse dalla serie A che vivono momenti diversi. I blucerchiati hanno un punto, grazie al successo iniziale sulla Ternana, e hanno annullato la penalizzazione di 2 punti, ma sono rimasti inchiodati a quota 1 dopo il ko interno con il Pisa. Pirlo deve già provare a invertire la rotta per non perdere la fiducia del popolo di Marassi.

Torna in campo il Palermo, che va a far visita alla Reggiana dopo aver riposato nella seconda giornata. La squadra di Corini proverà ad accelerare per incendiare l'ambiente rosanero, che ha grandi aspettative sulla stagione attuale per il ritorno in serie A.

Prima gioia del Bari a Cremona: ora Mignani non vuole fermarsi e chiede il massimo al San Nicola contro il Cittadella, che ha iniziato alla grande la stagione, poi è caduto al Tardini contro la corazzata Parma.

Occhio al Catanzaro: dopo aver battuto la Ternana, è salito a quota 4. Ora ospita lo Spezia di Alvini, fermo a un punto con una sola partita giocata, e vuole un altro successo per piazzarsi subito ai piani alti della classifica.

Serie B, terza giornata: il programma

Martedì 29 agosto, ore 20.30:

Ascoli-Feralpisalò

Cosenza-Modena

Pisa-Parma

Reggiana-Palermo

Mercoledì 30 agosto, ore 20.30:

Bari-Cittadella

Catanzaro-Spezia

Sampdoria-Venezia

Ternana-Cremonese