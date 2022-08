Serie B, Genoa e Ascoli guardano tutti dall'alto

Cosa ci ha detto la terza giornata di serie B? Prima di tutto, ci ha ribadito un concetto arcinoto nella storia del campionato: confermarsi dopo un exploit è difficilissimo, come nel caso di Frosinone e Cosenza. E impattare dopo una retrocessione o una promozione (anche solo fiorata…) può essere un salto nel vuoto, si guardi l’inizio di stagione di Venezia, Cagliari, Pisa e Sudtirol.

La copertina è tutta del Genoa, l’unica fin qui a rispettare alla grande lo spartito messo davanti al direttore d’orchestra Blessin. Il Grifone con 7 punti, a braccetto con l’Ascoli, è già lassù. E non ha ancora sfruttato tutto il potenziale, con Puscas e Strootman non ancora mai scesi in campo. Ma la squadra rossoblu sembra potersi lanciare da subito in una corsa solitaria e quasi inarrestabile verso il ritorno diretto in serie A. La vittoria a Pisa, dopo quella di Venezia, è un segnale forte. E sabato prossimo c’è un altro test da A: Genoa-Parma.

Indicazioni importanti arrivano anche da Brescia, Spal e Benevento, partite a singhiozzo e uscite dal terzo turno con messaggi chiari al campionato: guai a fare i conti senza di loro.

Clotet gioca un calcio “non italiano”, pulito, palla a terra, un piccolo tiki taka in chiave bresciana, che potrebbe diventare un’arma in più da qui in avanti. Con interpreti giusti, i nuovi Benali e Viviani, il suo Brescia ora fa paura. Se troverà continuità dopo il colpo pesante di Como (due pali e un po’ di sfortuna, non bastano Fabregas e Cutrone dentro nel finale), potrà ambire ad una stagione importante.

Venturato batte il Cagliari al Mazza e dichiara a tutti che il blasone della Spal non è affatto appannato. Anzi. Attaccanti da promozione, società, un ds capace come pochi (Lupo), pubblico, ambiente: a Ferrara è lecito guardare alla parte alta della classifica. E poi il Benevento: Caserta scaccia i fantasmi battendo il Frosinone con la doppietta di Forte. Ecco la chiave del successo campano: La Gumina e Forte, con Improta e Insigne jr, possono risolvere da soli le partite.

Non dimentichiamoci del Bari: altro che neopromossa! La squadra di Mignani asfalta il Perugia al Curi e centra la prima vittoria stagionale. Imbattuta, la squadra pugliese vola sull’entusiasmo della promozione e sull’identità fortissima data dal suo allenatore. E se segna ancora Antenucci (38 anni) sono guai per tutti…

Naturalmente lassù in cima c’è l’Ascoli di Andrea Sottil: una squadra pratica, tosta e ormai rodata dal lavoro del suo tecnico, un combattente nato. La vittoria al Barbera sul Palermo è una prova di forza, dopo aver inaugurato la stagione conquistando 4 punti nelle due gare consecutive casalinghe. Sabato in casa contro il Cittadella, i bianconeri possono allungare ancora.