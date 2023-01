Serie B, la Top 11 Under 21 del girone d'andata

Schierata con un ipotetico 4-3-3, la formazione dei migliori undici calciatori Under 21 del girone d'andata della serie B 2022/2023 è una lista di belle speranze, tutte ventenni o poco più, molte delle quali italianissime, per la gioia del ct della Nazionale Mancini La Top 11 della Lega B è basata sull’indice statistico che tiene conto di tutti i parametri individuali e di squadra di un giocatore, dei suoi dati rapportati al ruolo e all'incidenza nelle sue prestazioni. In pratica permette di valutare la prestazione di un giocatore in base alle sue statistiche e alla sua importanza nei risultati della squadra nei vari match disputati. Il Frosinone, capolista, piazza tre pedine nella formazione dei migliori: tra queste il portiere Turati, il meno battuto del torneo cadetto (e recordman di clean sheet), arrivato in prestito dal Sassuolo in Ciociaria. Due la Reggina, seconda in classifica. Gioca nella squadra di Pippo Inzaghi anche la stella più giovane della Top 11, il 2003 Fabbian, mezzala da 5 reti che tutti ora monitorano e vogliono anche in A. Sorprende il Modena, neopromosso, con due ragazzi del 2002 schierati da Tesser con continuità (e con qualità).

Serie B, la Top 11 del girone d'andata

Stefano Turati (2001 - Frosinone): portiere con più clean sheet (11) e quello con meno gol subiti (11), tra quelli con più di 15 presenze in questa Serie B;

Niccolò Pierozzi (2001 - Reggina): nessun difensore ha preso parte a più gol in questa Serie B (4: 2 reti e 2 assist);

Andrea Papetti (2002 - Brescia): difensore italiano più giovane con almeno 1000 minuti in questa Serie B (1087);

Giorgio Cittadini (2002 - Modena): difensore italiano U21 con più respinte difensive (48), respinte difensive di testa (26) e dribbling riusciti (8) in questa Serie B;

Paolo Gozzi (2001 - Cosenza): difensore U21 italiano con più contrasti in media per 90 minuti (2.8) in questa Serie B - min.10 match;

Giovanni Fabbian (2003 - Reggina): nessun centrocampista ha realizzato più gol in questo campionato (5). Giocatore più giovane

con almeno un gol e un assist in B;

Luca Belardinelli (2001 - Südtirol): centrocampista italiano più giovane con almeno 2 assist in questa Serie B;

Aldo Florenzi (2002 - Cosenza): più giovane centrocampista con almeno 15 occasioni create e 10 tiri in questa Serie B;

Luca Moro (2001 - Frosinone): più giovane attaccante italiano con più di 15 presenze in questa Serie B (16 match per lui);

Nicholas Bonfanti (2002 - Modena): attaccante più giovane con almeno 3 gol in questa Serie B (5 reti per lui);

Riccardo Ciervo (2002 - Frosinone): Più giovane attaccante con 10+ tiri e 10+ occasioni create in questa Serie B.