Serie B, le trattative di mercato di Brescia e Lecco

Per Brescia e Lecco il mercato si chiuderà l'8 settembre, venerdì, alle 20. La proroga concessa dalla Figc (anche al Foggia e al Perugia) dopo le vicende giudiziarie dell'estate sta per scadere. I due club lombardi, uno ripescato al posto della Reggina esclusa, l'altro vincitore della finale play-off di Lega Pro della scorsa stagione, sono in pieno fermento dopo aver debuttato in campionato nella quarta giornata. Vittoria per le Rondinelle (firmata dall'islandese Bjarnason), rcambolesco ko interno per i lecchesi contro il Catanzaro.

Le principali trattative di mercato delle due squadre cadette e due giorni dalla chiusura del mercato.

Il Brescia ha puntato Fares della Lazio. L’unico vero ostacolo rimare l’ingaggio del 27 algerino, ma Cellino avrebbe chiesto a Lotito di contribuire al pagamento dello stipendio e sarebbe arrivato l'ok per chiudere: il difensore rinnoverà con i biancocelesti e accetterà il prestito in B. Si lavora anche ad uno scambio con la Ternana: Viviani andrebbe in Umbria, mentre Paghera e Proietti farebbero il percorso inverso. Ancora aperta l'ipotesi Falasco (si dialoga con l’Ascoli), mentre piace Liotti, svincolato dalla Reggina. I problemi fisici dell'esterno non convincono appieno Gastaldello.

E' in corso anche un derby per avere il 2001 Agostinelli della Fiorentina. L'ex Cosenza piace sia al Brescia che al Lecco, si deciderà in volata.

Il Lecco non si ferma. Dopo Marrone, Crociata e Ionita, elementi di grande esperienza nella categoria, già annunciati alcuni giorni fa, in arrivo i prossimi colpi della matricola lombarda: Crisetig e Jureskin. Il regista 30enne appena svinclato dalla Reggina sarebbe un acquisto di spessore, mentre per l'esterno mancino del Pisa si lavora al prestito. Per prenderli, però, il Lecco dovrà liberare spazio in lista (e dal budget) facendo anche movimenti in uscita. Diversi i protagonisti della promozione in B che nelle prossime ore dovrebbero salutare. Se ci sarà spazio, in extremis il club proverà a chiudere anche per la mezzala del Foggia Frigerio, che non ha trovato l'accordo con il Como e ora fa gola alla neopromossa.