Serie B, tredicesima giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Il Frosinone è in fuga, ma alle sue spalle ora sono due le pretendenti per lo scettro della B. Nella prossima giornata, la tredicesima, Genoa e Reggina, appaiate al secondo dopo la vittoria dei calabresi sul Grifone di lunedì scorso, saranno davanti alla tv venerdì sera per vedere all'opera la capolista di Grosso nell'anticipo in trasferta ad Ascoli. Una partita in cui i ciociari dovranno dare un'altra prova di maturità per mantenere inalterate le distanze dalle rivali. Sabato pomeriggio toccherà ai calabresi di Pippo Inzaghi scendere in campo a Venezia per rispondere al Frosinone. I reggini terranno a battesimo il nuovo tecnico dei lagunari, Paolo Vanoli, da due giorni all'opera con la derelitta formazione veneta, che dalla A ora rischia di sprofondare in C. Il Genoa giocherà domenica pomeriggio a Marassi contro il Como. Sarà una partitissima tra grandi nomi: Strootman contro Fabregas a centrocampo, Coda contro Mancuso in attacco. Spettacolo assicurato. Occhio a Ternana - Brescia, la partita del cuore del bomber Donnarumma, oggi alle Fere ma ex stella del Rigamonti. Sfida tra due squadre che puntano in alto, ma hanno perso ultimamente un po' di smalto. Lo scontro diretto sarà la chance per una o per l'altro di rilanciarsi alle spalle delle prime.

Promettono bene anche Cagliari - Pisa e Bari - Sudtirol, partite in cui gol ed emozioni abbonderanno, così come un pubblico decisamente di categoria superiore. Il Palermo cerca un altro colpo pesante a Cosenza per rilanciarsi, mentre a Ferrara De Rossi attende la visita dell'ex compagno di Nazionale Cannavaro. C'è Spal - Benevento, i due campioni del recente passato cercano una vittoria per cambiare passo e diventare protagonisti anche nel presente, seduti in panchina. Finora entrambi hanno un po' deluso le aspettative. Sicuramente tra i due sta peggio l'ex difensore napoletano, che non ha mai vinto da quando allena il Benevento.

Serie B, 13a giornata di andata: programma e orari

Venerdì 11 novembre, ore 20.30

Ascoli - Frosinone

Sabato 12 novembre, ore 14

Cagliari - Pisa

Cosenza - Palermo

Bari - Sudtirol

Spal - Benevento

Venezia - Reggina

Parma - Cittadella

Modena - Perugia

Sabato 12 novembre, ore 16.15

Ternana - Brescia

Domenica 13 novembre, ore 16.15

Genoa - Como