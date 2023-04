Serie B, trentaduesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Prima gli auguri di Pasqua, poi le sfide della 32a giornata. La serie B torna in campo a Pasquetta, lunedì prossimo, per un turno che potrebbe riaprire tutto nella lotta alla promozione diretta o sancire la fuga delle prime della classe verso il paradiso. Frosinone e Genoa impegnate in trasferta: ciociari ad Ascoli, rossoblu a Como. Le due figgiasche sono distanziate di quattro punti l'una dall'altra, mentre alle loro spalle Bari e Sudtirol si troveranno a Bolzano per lo scontro diretto che potrebbe lanciare una delle due verso la seconda posizione (il distacco dalla seconda, però, è ancora notevole). Altro big match della giornata sarà quello dell'Arena Garibaldi: il Pisa di D'Angelo ospita il Cagliari di Ranieri. Sesta contro quinta. In palio c'è una poltrona più comoda per giocare i play-off con ambizioni importanti.

Inzaghi e la sua Reggina, rilanciati dalla vittoria di Perugia nel recupero, ospitano il Venezia. Sfida da ex per Superpippo, che ha allenato i lagunari, ma la squadra di Vanoli cerca di mettere finalmente la testa fuori dalla zona play-out. Incrocio disperato tra Benevento e Spal all'ora di pranzo: Stellone ospita la squadra di Oddo con cui condivide un desolante penultimo posto in classifica. Un pari condannerebbe entrambe. Solo chi vincerà avrà ancora qualche speranza di agganciare, nella peggiore delle ipotesi, la zona play-out.

Serie B, 32a giornata: programma e orari

Lunedì 10 aprile, ore 12:30

Benevento - Spal

Lunedì 10 aprile, ore 15

Reggina - Venezia

Cittadella - Parma

Perugia - Modena

Como - Genoa

Frosinone - Ascoli

Sudtirol - Bari

Brescia - Ternana

Lunedì 10 aprile, ore 18

Pisa - Cagliari

Lunedì 10 aprile, ore 20:30

Palermo - Cosenza

Serie B, 32a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.