Serie B, trentesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Ultimo giro di giostra prima di un turno di sosta. La serie B riparte dall'anticipo del Barbera tra Palermo e Modena: i siciliani e gli emiliani sono fuori dal giro che conta e nello scontro diretto proveranno a eliminarsi a vicenda dalla rincorsa all'ottavo posto che garantisce una sedia al banchetto dei play-off. Partita delicatissima, che seguiranno con attenzione tante squadre dentro la griglia promozione in leggero vantaggio sulle formazioni di Corini e Tesser. Come il Parma di Pecchia, ottava forza della B, impegnata poi sabato a Como contro i lariani in viaggio verso la salvezza, ma ancora con qualche flebile speranza di aggancio alla zona spareggi. Interessate anche Reggina e Cagliari, appaiate a 42 punti e decise anche loro a dare tutto per staccare le dirette concorrenti e mettere al sicuro il posto nei play-off, magari partendo da una posizione vantaggiosa. Segue gli eventi anche il Pisa, sempre a quota 42 punti, che dovrà piegare un pericolante Benevento. La squadra di D'Angelo ha subito una leggera flessione dopo la grande remuntada di fine 2022, ma ora deve blindare il posto nei play-off.

Chi sembra avere pochi dubbi sulla partecipazione alla roulette promozione è il Sudtirol: Bisoli è quarto con sei punti sulle quinte, sabato dovrà mettere il bavaglio ad una SPAL che si gioca il tutto per tutto dopo il pesante ko di Cosenza e l'ultimo posto in classifica a braccetto con il Brescia, a sua volta costretto all'impresa al Rigamonti contro il Genoa vicecapolista. Può dare una mano alle ultime della classe la capolista Frosinone: Grosso ospita il Cosenza, rilanciato dal successo sulla diretta rivale emiliana. Oddo spera in un favore del collega, concittadino ed ex compagno di Nazionale che oggi allena la capolista. La giornata si chiude domenica pomeriggio a Terni: i rossoverdi umbri ospitano il Bari. Lucarelli ha abbandonato i propositi di play-off e vuole mettersi al riparo da brutti scherzi nel finale di stagione, ma deve battere la terza forza del campionato, ancora in corsa per la A diretta.

La Lega di Serie B ha fissato il recupero del match Perugia-Reggina, valido per la decima giornata di ritorno e rinviato a causa del sisma, per mercoledì 5 aprile alle ore 20:15.

Serie B, 30a giornata: programma e orari

Venerdì 17 marzo, ore 20:30

Palermo - Modena

Sabato 18 marzo, ore 14

Pisa - Benevento

Sudtirol - SPAL

Frosinone - Cosenza

Cittadella - Perugia

Brescia - Genoa

Ascoli - Venezia

Como - Parma

Sabato 18 marzo, ore 16:15

Reggina - Cagliari

Domenica 19 marzo, ore 16:15

Ternana - Bari

Serie B, 30a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.