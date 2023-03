Serie B, trentunesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

L'ultima pausa della stagione è andata. Riprende la corsa della serie B. Nel fine settimana entrante si gioca la 31a giornata. Si avvicina il momento dei primi verdetti e sale la tensione. La sfida tra i bomber campioni del mondo, Gilardino contro Inzaghi, apre il turno con l'anticipo del venerdì. Il Grifone vuole la vetta della classifica e, vincendo, potrebbe portarsi momentaneamente a tre punti dalla capolista Frosinone, che gioca sabato a Perugia. La Reggina, però, rischia di perdere anche il posto nei play-off e deve ritrovare urgentemente la vittoria per non vanificare uno stupendo girone d'andata. Sabato, come detto, in campo la prima della classe: Fabio Grosso torna al Curi, lo stadio che ha lanciato la sua formidabile carriera di calciatore. Pomeriggio emozionante, ma contano solo i tre punti per i ciociari che vogliono chiudere i giochi per la A diretta al più presto: al momento il vantaggio dalla terza è di 11 punti. L'obiettivo è vicino.

A Bolzano si sogna, ma la promozione diretta è impresa ardua. Bisoli, però, va a far visita al Cagliari da ex di turno. Ranieri cerca un'altra vittoria per accorciare sulle prime ed evitare il turno preliminare dei play-off. Il Bari ospita un Benevento sempre più in difficoltà in classifica: Mignani cerca punti nella bolgia del San Nicola per cercare di riprendersi il terzo posto, distante solo un punto. Il Pisa quinto in classifica impegnato a Cosenza: D'Angelo nella tana dei Lupi calabresi deve reggere all'urto della squadra di Viali, in netta risalita nelle ultime settimane e ora vicina all'impresa. E' lo stesso obiettivo del Venezia, che ospita il Como al Penzo e vuole avvicinarsi all'obiettivo di quota 40 punti. Spareggio tra Parma e Palermo: al Tardini sfida tra nona e ottava della classifica, distanziate solo da un punto in classifica. Pecchia cerca di salvare una stagione fin qui deludente, Corini di coronare la rinascita del calcio palermitano, tornato in B dopo anni di purgatorio in terza serie. Che abbia inizio il gran finale.

Serie B, 31a giornata: programma e orari

Venerdì 31 marzo, ore 20:30

Genoa - Reggina

Sabato 1 aprile, ore 14

Venezia - Como

Parma - Palermo

Spal - Ternana

Cosenza - Pisa

Ascoli - Brescia

Cagliari - Sudtirol

Sabato 1 aprile, ore 16:15

Bari - Benevento

Perugia - Frosinone

Domenica 2 aprile, ore 16:15

Modena - Cittadella

Serie B, 31a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.