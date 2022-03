Serie B, ecco tutti i giovani talenti scesi in campo finora

Tanti gli Under 2002 che in questa stagione sono scesi in campo nella Serie BKT a conferma di un campionato che ha quale principale mission, come indicato dal presidente della Lega B Mauro Balata, di formare giovani per proiettarli nei grandi palcoscenici nazionali e internazionali. Gli ultimi in ordine di apparizione, durante la 27a giornata Dario Sits attaccante classe 2004 del Parma e Malik Djibril diciottenne centrale della L.R. Vicenza che potrebbe rientrare nel giro dell’Under 19 azzurra trovando i suoi compagni di squadra Thomas Sandon, terzino sinistro classe 2003, e Tommaso Mancini punta del 2004 con già 8 presenze in biancorosso.

Tornando al Parma è lunga la lista di giovani esordienti in B: si va da Alessandro Circati difensore classe 2003 figlio di un altro Circati, Gianfranco, che giocò ai tempi del Parma delle meraviglie, quindi Martin Turk, 2003 portiere esordiente a Pisa, Botond Balogh difensore ungherese del 2002, Drissa Camara centrale del 2002 e infine la punta centrale Ange Bonnie del 2003.

In casa Alessandria troviamo Christian Celesia (ceduto a gennaio alla Paganese), 2002 come Tommaso Milanese. Di un anno più giovane invece la punta Andrea Filipi.

Nel Como troviamo Zitio Lovumbo attaccante angolano del 2002 tornato a casa base nel Cagliari dopo tre presenze in riva al lago, un po’ più a sud, a Benevento, Angelo Talia mediano del 2003 e Bruno Umile ala sinistra del 2003.

Cinque presenze in campionato per il difensore del Brescia, classe 2002, Andrea Papetti, addirittura 18 per un altro 2002, Aldo Florenzi centrale del Cosenza. C’è un diciottenne che si sta facendo largo nell’Ascoli, l’ala destra dell’Under 19 Filippo Palazzino con già quattro presenze accumulate sotto gli ordini di Sottil.

Nel Monza sono tre gli under 2002 con almeno una presenza: Lorenzo Pirola difensore centrale del Monza e dell’Under 21, classe 2002, il trequartista 2004 Samuele Vignato (che in realtà di presenze ne ha già accumulate 12) e il mediano annata 2002 Antonis Siatounis.

Nel Pisa ha fatto l’esordio in B Assan Seck, 2004, ora alla Fiorentina, mentre nel Crotone abbiamo Luis Rojas trequartista del 2002, e Brian Oddei che dopo 11 presenze in maglia rossoblù è finito a gennaio al Sassuolo.

Alla Reggina c’è Bruno Amione difensore centrale, ma all’occorrenza anche terzino, del 2002, quindi alla Spal Steven Nador, difensore tedesco del 2002, Patrick Peda, Lorenzo Colombo punta del 2002 con già 25 presenze e sei gol. Infine Mikael Ellertssom centrale del 2002.

Saliamo nel nord est: a Cittadella c’è Vincenzo Ciriello, difensore del 2002, a Pordenone Federico Secli punta di 1,90 pure lui del 2002, così come Christian Dalle Mura difensore dell’Italia Under 20 e Daniele Iacoponi che fra ramarri e Parma ha totalizzato otto presenze equamente suddivise.