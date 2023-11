Serie B, ufficiale a Brescia: panchina a Maran

Rolando Maran è il nuovo allenatore del Brescia. Ora c'è anche l'ufficialità del club di Cellino, che ha così trovato il sostituto di Gastaldello, esonerato nei giorni scorsi. Dopo una partita con Belinghieri in panchina (tecnico della Primavera), le Rondinelle hanno deciso di tornare su un profilo d'esperienza per blindare la salvezza. Le Rondinelle sono al 14° posto con 13 punti, ma solo un punto dietro c'è la bagarre per non retrocedere. Dopo aver perso la B ai play-out l'anno scorso, e averla ritrovata poi con un rocambolesco ripescaggio in estate, adesso Cellino vuole una stagione tranquilla. Il 60enne Maran torna al Rigamonti 17 anni dopo la sua prima volta. L'anno scorso l'allenatore trentino fu esonerato dal Pisa dopo sei giornate catastrofiche a livello di risultati. Dopo la sosta, Maran debutterà con il Brescia sfidando proprio i nerazzurri toscani nella sua partita da ex.

Il comunicato ufficiale

"Brescia Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Rolando Maran. Per l'allenatore trentino, con oltre 500 panchine fra Serie A e B, si tratta di un ritorno, dopo essere stato nello staff tecnico di Silvio Baldini prima e di Nedo Sonetti poi, conquistando la promozione nella massima serie nella stagione sportiva 1999/2000; in seguito ha assunto il ruolo di guida tecnica delle Rondinelle per il Campionato di Serie B 2005-2006.

La società annuncia che, assieme al tecnico Rolando Maran, entrano a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra Christian Maraner e Andrea Tonelli, rispettivamente con gli incarichi di allenatore in seconda e preparatore atletico".