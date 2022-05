Serie B, le possibili combinazioni per la promozione diretta

Novanta minuti sconsigliati ai deboli di cuore. La serie B si appresta a vivere la sua ultima giornata di campionato più pazza dell'ultimo decennio. Nessuno ha già brindato al ritorno o al salto in A. Bottiglie in fresco da settimane a Lecce, Monza, Cremona e Pisa. Per la festa, bisognerà attendere i verdetti di venerdì prossimo, ultima palpitante tornata di regular season.

Cosa può succedere? Sulla carta, tanto. Forse poco, se i pronostici fossero rispettati in casa della capolista Lecce, che ospita il già retrocesso Pordenone al Via del Mare pazzo già di gioia. E anche se il Monza andasse a vincere a Perugia. Discorso chiuso, e tutti gli altri - con o senza rimpianti - ai play-off.

E se invece, ancora una volta, i risultati finali sfuggissero ad ogni pronostico? Beh, allora sarebbe meglio allacciare le cinture e prepararsi ad un giro di giostra da urlo.

Le combinazioni

La capolista Lecce (68 punti), come detto, ospita il Pordenone già retrocesso. Il Monza (67 punti) fa visita al Perugia, che spera ancora nell’ottavo posto (55 punti per gli umbri, a -3 dal Frosinone).

Se i salentini perdessero in casa contro il Pordenone, potrebbero essere ugualmente promossi in A in caso di arrivo a pari punti con il Monza, grazie alle due vittorie ottenute in campionato. Pugliesi in svantaggio con la Cremonese, avendo perso per 3-0 l’andata e vinto per 2-1 al ritorno.

La seconda della classe Monza andrebbe in A in caso di vittoria a Perugia, oppure in caso di una sconfitta della Cremonese a Como e pari del Pisa a Frosinone.

Se il Monza arrivasse a pari punti con la Cremonese, andrebbe direttamente in A. Se arrivasse a pari punti con il Pisa, salirebbero i toscani.

Anche la Cremonese ha ancora delle chances: Pecchia in A se vince a Como e il Monza non vince a Perugia, oppure sempre con una vittoria sul Como, ma con il Lecce fermato in casa (pareggio o sconfitta).

Lumicino di speranza acceso ancora anche a Pisa: toscani in A vincendo allo Stirpe contro il Frosinone e con eventuali sconfitte di Monza e Cremonese. In caso di arrivo a tre, a quota 67 punti, sarebbe proprio il Pisa a salire direttamente in serie A.

Brescia, Benevento e Ascoli, quinta, sesta e settima rispettivamente, saranno solo spettatori in questo turno, avendo in tasca il biglietto per i play-off, ma non quello per la giostra che porta alla A diretta.