Serie B, ultima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

90' con il fiato sospeso: la serie B arriva all'ultimo atto della stagione regolare con tanti verdetti ancora in sospeso. Sarà un atto finale da brividi per molte squadre, mentre Frosinone e Genoa festeggiano la A e Benevento e Spal si leccano le ferite per il ritorno in C. Ha già raggiunto l'obiettivo il Bari, che sarà la terza classificata anche in caso di sconfitta nell'ultima partita (a Marassi contro il Grifone di Gilardino). Ancora in ballo il quarto posto, tra Sudtirol, Parma e Cagliari, ma anche il settimo e l'ottavo, con sei squadre coinvolte per due piazze. Si lotta anche per la sopravvivenza: da decretare l'ultima retrocessione diretta, tra Perugia e Brescia, e l'accoppiamento play-out, con Cosenza e Cittadella ancora a rischio.

Il Perugia in casa contro il Benevento già retrocesso non può fallire: deve vincere per cercare di agganciare il Brescia e arrivare ai play-out. Le Rondinelle devono quindi fare punti a tutti i costi a Palermo per evitare una rovinosa retrocessione diretta (svantaggio nella differenza reti degli scontri diretti con il Perugia). Ma la squadra di Corini è ottava e solo vincendo ha la certezza di giocare i play-off. Partita incerta anche al Tardini: il Parma dà l'assalto al quarto posto contro un Venezia costretto a vincere per non perdere il posto nei play-off (è settimo). Si gioca tutto anche il Cosenza, che ospita il Cagliari: i sardi cercano il sorpasso sul Sudtirol (se non vincesse a Modena), ma i calabresi devono fare risultato per sperare di non giocare il play-out.

Serie B, 38a giornata (ultima): programma e orari

Venerdì 19 maggio, ore 20.30

Cittadella - Como

Perugia - Benevento

Genoa - Bari

Parma - Venezia

Modena - Sudtirol

Ternana - Frosinone

Cosenza - Cagliari

Palermo - Brescia

Reggina - Ascoli

Pisa - SPAL

Serie B, 38a (iltima) giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.