Serie B, domani l'ultima giornata di campionato: dove vedere le partite in tv

Si avvicina la notte dei verdetti. Domani sera alle 20:30 si gioca l'ultima giornata di serie B. Una storia ancora da scrivere per le due promozioni dirette in serie A, la definizione della griglia play-off (in ballo ancora l'ottavo posto), l'ultima retrocessione diretta (in C Pordenone e Crotone) e l'abbinamento del play-out salvezza.

Il Lecce ha il suo destino in pugno: al Via del Mare, contro un Pordenone già retrocesso, la squadra di Baroni deve vincere per chiudere i conti di una stagione vissuta in continuo crescendo e aprire finalmente i festeggiamenti. Sulla carta non c'è storia, ma il calcio - e la B in particolare - insegna che prima del verdetto del campo non si può mai esultare.

Alle spalle dei salentini tre squadre per un posto in paradiso: il Monza (in trasferta a Perugia, che spera ancora nell'ottavo posto), la Cremonese (in trasferta a Como, precedenti bellicosi tra le due squadre: sarà partita vera) e Pisa (in trasferta a Frosinone, con i ciociari che devono almeno pareggiare per avere la certezza di essere ottavi e nei play-off).

Chi perderà la promozione diretta, dovrà concentrare poi le energie sui play-off, dove ci saranno anche Brescia, Benevento e Ascoli, già qualificate e pronte a mostrare i muscoli negli spareggi.

Non è chiusa nemmeno la lotta per non retrocedere: scontro diretto tra Alessandria e Vicenza al Moccagatta, Cosenza al San Vito-Marulla contro il Cittadella già in vacanza. Da questi due campi verrà fuori il quadro dei play-out e il nome della terza retrocessa, che sarà una tra Vicenza e Cosenza.

Il programma della 38a giornata e le dirette tv

Alessandria-Vicenza, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 259, con la telecronaca di Paolo Redi;

Ascoli-Ternana, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 258, con la telecronaca di Giovanni Cristiano;

Benevento-Spal, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 256, con la telecronaca di Andrea Voria;

Brescia-Reggina, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 257, con la telecronaca di Elia Faggion;

Como-Cremonese, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 254, con la telecronaca di Antonio Nucera;

Cosenza-Cittadella, ore 20:30, in diretta su Sky Sport Football, con la telecronaca di Gaia Brunelli;

Crotone-Parma, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 254, con la telecronaca di Marco Frisoli;

Frosinone-Pisa, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 255, con la telecronaca di Giovanni Rispoli;

Lecce-Pordenone, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 252, con la telecronaca di Daniele Barone;

Perugia-Monza, ore 20:30, in diretta su Sky Sport 253, con la telecronaca di Dario Massara.