Serie B, Venezia - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domani pomeriggio riflettori puntati sul Penzo di Venezia per la sfida tra i lagunari e il super Bari balzato in cima alla classifica. Pugliesi accompagnati in Veneto da oltre 1500 tifosi nel settore ospiti dello stadio veneziano (non senza polemiche da parte del tifo locale). Mignani punta su Cheddira in formato Mondiale (il marocchino già piace in A, soprattutto al Napoli) e deve ancora sciogliere qualche dubbio in vista del match. Ballottaggio tra Pucino e Dorval per il ruolo di terzino destro, con il primo leggermente favorito. Come trequartista, Bellomo dovrebbe essere nuovamente preferito a Botta. Mirko Antenucci, leader dei baresi, parla così della trasferta di domani: "Coefficiente di difficoltà molto alto. Il più alto da inizio stagione. Il Venezia ha tanti calciatori forti, ma noi andremo a giocarci la nostra gara. Noi guardati con sospetto? Sicuramente. La nostra prerogativa dovrà essere la stessa: grande sacrificio da parte di tutti, e voglia di sorprendere".

I padroni di casa stanno scoprendo le doti assolutamente di categoria superiore del russo Cheryshev, il colpo di mercato della proprietà arancioverde. La stella veneziana, passaporto spagnolo e anni di esperienza nella Liga, potrebbe partire dalla panchina ed essere l'arma di Javorcic per spaccare il match. L'ultimo arrivato Ceppitelli, un ex, in dubbio: è arrivato da pochi giorni e deve ancora trovare la miglior condizione.

Venezia - Bari: probabili formazioni