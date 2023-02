Serie B, Venezia - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Venezia vuole continuare la sua risalita in classifica dal 15° posto attuale, il Cagliari è 8° e non vuole più uscire dalla zona promozione, anzi conquistare posizioni e avvicinarsi alle prime. Sfida tra due retrocesse dalla serie A al Penzo, con una partita nella partita: quella tra i due super bomber, il finlandese Joel Pohjanpalo con 9 reti e l'italoperuviano Lapadula, salito a quota 10.

Il Cagliari non vince in trasferta da un'eternità: l'ultima volta il 10 settembre scorso contro il Benevento. Da allora, cinque pareggi e quattro sconfitte. Il Venezia non perde da quattro partite e non intende fare sconti proprio in questo momento cruciale della stagione, in cui con Vanoli ha trovato equilibrio e sostanza. Il tecnico lagunare dovrà stare attento alla ripresa: i suoi sono la squadra che ha subito più gol (22) nei secondi tempi di questo campionato. Così Paolo Vanoli alla vigilia: "Un allenatore come Claudio Ranieri non ha bisogno di presentazioni, motivo per cui questa partita sarà una grande sfida. La nostra squadra avrà bisogno di umiltà e compattezza per affrontare il Cagliari e il resto del campionato. I rossoblu hanno davvero modificato il loro stile di gioco dall’arrivo di Ranieri, grazie alla sua esperienza, con un’impostazione più finalizzata".

I due bomber

Con 10 gol e un assist, Gianluca Lapadula ha recentemente sopravanzato di una sola rete il capocannoniere lagunare Joel Pohjanpalo nella classifica generale marcatori. Tuttavia, soltanto Matteo Brunori (16) e Walid Cheddira (19) hanno partecipato a più reti di Joel Pohjanpalo (15 - nove gol e sei assist) in questo campionato. In particolare, il calciatore finlandese ha portato 16 punti alla sua squadra con le sue 15 partecipazioni attive: nessun giocatore ha fatto meglio nella Serie B 2022/23.

Venezia - Cagliari: probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Joronen, Hristov, Ceppitelli, Carboni, Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsson, Zampano, Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic, Obert, Dossena, Goldaniga, Zappa, Rog, Makoumbou, Lella, Mancosu, Luvumbo, Milico. Allenatore: Ranieri.

Serie B, Venezia - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Venezia - Cagliari, gara della 26a giornata di serie B, in programma oggi, sabato 25 febbraio, alle 14, allo stadio Penzo, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 251). Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.