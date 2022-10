Serie B, Venezia - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La nona giornata della serie B si apre al Penzo di Venezia con l'anticipo in programma domani, venerdì 14 ottobre, alle 20.30 tra i padroni di casa e il Frosinone. Due formazioni ancora alla ricerca definitiva della loro dimensione e della loro identità. I lagunari sono retrocessi dalla A e puntano a tornarci, ma stanno incontrando non poche difficoltà per inserirsi da subito ai vertici della classifica. Cammino altalenante per Javorcic, reduce dal successo clamoroso di Cagliari e poi dal ko interno subito una settimana fa contro il Bari. La sconfitta contro i pugliesi ha rimesso in allarme i tifosi veneziani e la società. Il tecnico ex Sudtirol deve dare un segnale per evitare di finire sulla graticola. Il Frosinone, invece, sta vivendo una fase alterna che gli impedisce di stazionare stabilmente nelle primissime posizione: in casa si vince, in trasferta no. L'obiettivo di Fabio Grosso sarà cambiare la rotta proprio a partire dalla sfida di domani a Venezia. I ciociari hanno giovani interessanti e di grandissima qualità, che stanno pagando dazio dal punto di vista della continuità di rendimento. Se arriverà anche questa, il Frosinone diventerà la mina vagante dei piani alti di questa serie B. Occhio al trio Caso, Mulattieri, Moro: finora 2 gol a testa, ma hanno numeri da A e il tempo è tutto dalla loro parte.

Venezia - Frosinone: probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Joronen, Wisniewski, Modolo, Ceccaroni, Johnsen, Andersen, Busio, Cuisance, Haps, Novakovic, Pohjanpalo. Allenatore: Javorcic.

Frosinone (4-2-3-1): Turati, Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali, Mazzitelli, Rohden, Ciervo, Garritano, Caso, Moro. Allenatore: Grosso.