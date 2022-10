Serie B, Venezia-Javorcic verso l'esonero: i possibili sostituti

Il Venezia avrebbe dovuto lottare per il ritorno in serie A, invece sta affondando verso la C. Arancioneroverdi terzultimi con 9 punti conquistati in 11 giornate e reduci da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite. Sono cinque le sconfitte in sei partite casalinghe al Penzo. Per Ivan Javorcic non c'è più tempo: la società avrebbe deciso di esonerare il tecnico arrivato la scorsa estate dopo aver portato in B il Sudtirol. Il club lagunare è pronto a cambiare allenatore, ma non sarà semplice trovare un tecnico di livello disposto a rischiare oggi con una situazione di classifica che si è fatta preoccupante e una rosa che, probabilmente, in estate è stata sopravallutata dopo il mercato estivo.

Serie B, tutte le panchine saltate

Venezia: si apre il toto allenatore

Tra gli allenatori indiziati a prendere il posto di Javorcic c'era Roberto D’Aversa. C'era, perché l'allenatore pescarese ex Samp avrebbe risposto con un garbato no alla proposta veneziana: non vuole rischiare di dover lottare fino a fine stagione per evitare la retrocessione. Sulle tribune del Penzo è stato avvistato anche un altro tecnico con trascorsi in A, Eusebio Di Francesco. Solo un indizio, probabilmente, ma il tecnico pescarese cerca un club per rilanciarsi e potrebbe anche accettare la missione del Venezia. Il problema in questo caso potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio e dalla durata del contratto.

I tifosi lagunari votano per il ritorno di Beppe Iachini, combattente e motivatore che oggi potrebbe risultare utile alla causa di una squadra spenta e depressa. Ci sono anche altre piste, come la promozione di Andrea Soncin, soluzione interna, Giovanni Savarese il tecnico contattato in estate, e Roberto Stellone. Molte le idee sul piatto del Venezia, una sola la certezza: l’esonero di Javorcic è praticamente inevitabile. Questione di ore e arriveranno le comunicazioni ufficiali.