Serie B, il Venezia blinda Pohjanpalo: rinnovo e maxi clausola rescissoria

Un robusto aumento dell'ingaggio e una clausola rescissoria superiore ai 6 milioni: il Venezia blinda così il suo re del gol, Joel Pohjanpalo, che firma un rinnovo per altre stagioni, oltre quella in corso. Respinte le offerte di mercato (l'Udinese l'ultima a tentare il finlandese con la chance di salire subito in A), la società lagunare investe sul futuro mettendo al centro del progetto il suo attaccante, amatissimo dai tifosi. Il ds Antonelli lo mette al sicuro con un marxi rinnovo. L'attaccante finlandese è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione, culminata con il raggiungimento dei play-off, nella quale ha totalizzato 19 gol e 7 assist. Nella stagione 23/24 ha già collezionato due gol in cinque presenze tra campionato e Coppa Italia.