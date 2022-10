Serie B, il Venezia corre ai ripari in difesa con Ceppitelli

Non ha ancora debuttato agli ordini di mister Javor?i?, ma sarà un ritocco importante nella difesa del Venezia, che ha incassato un altro ko pesante in casa nell'ultima giornata contro il Bari. Arriva in Lagina il difensore Luca Ceppitelli, ex Cagliari, svincolato. Un elemento di spessore per la categoria, che nei prossimi giorni sarà pronto a scendere in campo con la formazione veneta in cerca di rilancio per tornare a competere con le prime della classe per il ritorno in serie A, dopo la retrocessione della passata stagione. Il 33enne potrebbe essere convocato già venerdì per l'anticipo casalingo contro il Frosinone, partendo però dalla panchina.



“Il progetto del Venezia mi ha convinto subito - ha detto Ceppitelli durante la sua presentazione ufficiale nella sede del club, accompagnato dal D.T. Molinaro - . La società è sana e ha idee lungimiranti per il futuro, puntando su giovani di grande qualità a cui io spero di portare un po’ della mia esperienza. Nonostante una partenza al di sotto delle aspettative, questa è una squadra che può fare grandi cose. Il campionato di quest’anno è estremamente competitivo, con piazze importanti: tutti possono giocarsela, ma questo vuol dire che non si può prendere sottogamba alcuna partita, mantenendo costanza e attenzione. Il mio ruolo? Nella difesa a tre, mi esprimo meglio come centrale, ma ho giocato a destra per molto tempo e posso adattarmi facilmente a quella posizione nella difesa a quattro. Il mister è un tecnico molto preparato e un uomo di grande carattere, cosa fondamentale in una squadra molto giovane. Apprezzo molto la sua incisività: si lavora sodo e si va dritti al punto".



Ceppitelli si è già integrato nel gruppo del Venezia e punta ad essere in campo in tempi rapidi per dare il suo sostegno in questa fase già calda della stagione: "I miei tanti anni al Cagliari sono stati bellissimi, ma non amo guardare al passato: sono qui per dare tutto me stesso, per fornire il mio contributo nelle vittorie e nella risalita del Venezia. Mi sento già parte di questo gruppo: i ragazzi mi hanno accolto benissimo, cedendomi perfino il numero 23, a cui sono molto legato, e spero di poter essere al massimo della mia condizione in pochissimo tempo”.