Serie B, Venezia - Ternana: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Venezia ha ritrovato il sorriso vincendo a Palermo nell'ultimo turno, ma la classifica è precaria e in casa le cose non vanno ormai da parecchio tempo. Domani pomeriggio, nell'anticipo in programma al Penzo contro la Ternana, Vanoli cerca il primo acuto casalingo (finora per la sua squadra zero vittorie e solo un punto dall'inizio della stagione sul campo amico) per dare uno scossone alla classifica e al morale dei suoi, in vista della prossima rivoluzione di mercato che il nuovo ds Filippo Antonelli metterà in atto nella sessione di gennaio. L'obiettivo dei lagunari è risalire in fretta la classifica. Per questo, contro la Ternana quinta in classifica i lagunari non possono sbagliare.

Dall'altra parte, arriva al Penzo una squadra scossa dall'esonero di Cristiano Lucarelli, dopo un ottimo avvio di stagione. I rapporti tesi con il patron Bandecchi, e l'ultimo pesante ko di Pisa, hanno fatto saltare la panchina del livornese. Domani in panca andrà il vice Vanigli, che però sarà solo una soluzione tampone in casa delle Fere (squalificato Palumbo, ko anche Favilli, Spalluto e Defendi). La società ha scelto Aurelio Andreazzoli per la panchina: il tecnico toscano ieri ha rescisso con l'Empoli e domani sarà probabilmente spettatore per capire come e dove intervenire al suo arrivato in Umbria, all'inizio della prossima settimana.

Venezia - Ternana: probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Joronen; Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Candela, Andersen, Crnigoj, Tessmann, Zampano; Pohjanpalo, Johnsen. Allenatore: Vanoli.

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Martella; Agazzi, Proietti, Cassata; Partipilo, Falletti; Pettinari. Allenatore: Vanigli.

Venezia - Ternana: dove vederla in tv o in streaming

Venezia - Ternana, anticipo della 15a giornata di serie B, in programma domani, sabato 3 dicembre, alle 14, al Penzo, sarà trasmessa in tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.