Serie B, il Venezia cambia ancora in panchina: arriva Vanoli

Il Venezia perde a Como e cambia ancora. La società lagunare, che una settimana fa aveva esonerato Javorcic per affidare la panchina a Andrea Soncin, tecnico della Primavera, sempre più in confusione, e giù in classifica. Dopo il ko in riva al Lago, ecco la decisione clamorosa (probabilmente già maturata prima della partita) di cambiare per mettere in panchina un tecnico di maggior carisma ed esperienza. Da ieri sera si sono ntensificati i contatti con Paolo Vanoli, ex allenatore dello Spartak Mosca. Il 50enne allenatore ha vinto in Russia una coppa Nazionale prima dell'inizio del conflitto in Ucraina. Da calciatore ha già indossato la maglia del Venezia dal '93 al '95. Per lui sarà la prima avventura in Italia da tecnico. Nelle prossime ore l'annuncio, ora si stanno limando i dettagli prima di ufficializzare l’accordo.

Vanoli ha iniziato la sua carriera da allenatore nel marzo 2007 alla guida del Domegliara, in Serie D. Poi la scalata all'interno della Nazionale italiana per ben otto anni: dall’agosto 2010 al 30 giugno 2013 è assistente di Daniele Zoratto nell’Italia Under-16 e nell’Italia Under-17. Dal luglio 2013 diventa allenatore dell’Under-16 e vice allenatore di Alessandro Pane alla guida dell’Italia Under-19 e a fine anno, lasciata la guida dell’Under-16, diventa allenatore dell’Italia Under-18. Il 10 luglio 2015 viene promosso alla guida dell’Under-19 in sostituzione di Alessandro Pane. Nel 2016 entra a far parte dello staff della Nazionale italiana come assistente tecnico del Commissario Tecnico Gian Piero Ventura. Il 26 luglio arriva al secondo posto all’Europeo Under-19 venendo battuto in finale dalla Francia e rassegnando anche le dimissioni.

Prima di mettersi in proprio, ha collaborato con Antonio Conte al Chelsea e all’Inter. Il 17 dicembre 2021 primo incarico da allenatore allo Spartak Mosca, sostituendo l’esonerato Rui Vitoria: vittoria della Coppa di Russia, prima dello stop causato dalla guerra Russo-ucraina.