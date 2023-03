Serie B, ventinovesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La corsa ricomincia con un big match imperdibile: al San Nicola si gioca Bari - Frosinone. La terza della classe, la squadra pugliese, ospita la capolista guidata dall'ex Grosso, con un piede e mezzo in serie A. L'obiettivo della squadra di Mignani non è arrivare in testa, ma mettere pressione di nuovo al Genoa per il secondo posto, che porta ugualmente dritti in serie A. I baresi, spinti da una marea umana sugli spalti del proprio stadio, vincendo tornerebbero secondi almeno per una notte, visto che a Gilardino toccherà poi rispondere nel posticipo della domenica, al Ferraris contro la Ternana. La 29a giornata si apre con un bell'anticipo: alla Unipol Domus di Cagliari arriva l'Ascoli di Breda, reduce dalla prima sconfitta della sua gestione. Ranieri vuole vincere per mettere fuori gioco una possibile concorrente per i play-off. Sardi ottavi, marchigiani decimi con tre punti di ritardo. Occhio all'incrocio play-off del Tardini: il Parma ospita il Sudtirol, che è quarto e tiene ancora nel mirino anche la seconda piazza, distante solo tre punti. Bisoli cerca gloria anche contro Buffon e la squadra di Pecchia, che invece è settima e non può più fallire se vuole consolidare il suo posto agli spareggi.

Ci sono anche scontri salvezza bollenti: Venezia - Brescia al Penzo è una gara spartiacque per entrambe, con i lagunari decisamente messi meglio e più vicini al traguardo. Cosenza - Spal è forse l'ultimo treno per i calabresi per lasciare l'ultimo posto. Oddo, dopo la prima vittoria, vuole invece rilanciarsi e mettere nel mirino la salvezza diretta, obiettivo alla portata degli estensi.

Serie B, 29a giornata: programma e orari

Venerdì 10 marzo, ore 20:30

Cagliari - Ascoli

Sabato 11 marzo, ore 14

Cittadella - Palermo

Modena - Pisa

Venezia - Brescia

Parma - Sudtirol

Perugia - Reggina

Benevento - Como

Sabato 11 marzo, ore 16:15

Bari - Frosinone

Domenica 12 marzo, ore 16:15

Cosenza - Spal

Genoa - Ternana

Serie B, 29a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.