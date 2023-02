Serie B, ventiquattresima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Stellone, Breda, Possanzini: tre allenatori al debutto questo fine settimana in serie B. Dopo l'ultimo turno, che è costato la panchina a Cannavaro, Bucchi e Clotet, Benevento, Ascoli e Brescia questa settimana danno il via al nuovo corso. Durissimo l'esame di ingresso per Stellone, che dovrà andare a Cagliari a sfidare il maestro Ranieri, reduce da una scoppola a Modena e costretto quindi a vincere davanti al proprio pubblico. Ma il Benevento è penultimo e vede davvero le streghe, senza giochi di parole... Debuttano in casa, invece Breda e Clotet. Il nuovo allenatore dell'Ascoli ospita il collega Castori: è uno scontro diretto per la salvezza, in questo momento. Anche Possanzini, promosso dalla Primavera alla guida delle Rondinelle in B, gioca la prima al Rigamonti, ospitando il Modena. Anche a Brescia si trema guardando la classifica: servono punti, e subito, per non scivolare nelle sabbie mobili.

Domani sera la giornata viene inaugurata dalla suggestiva Genoa - Palermo al Ferraris. Gilardino deve ripartire dopo l'ultimo ko e rimettersi sulla scia del Frosinone in fuga. Grosso non si ferma più e punta a far esplodere lo Stirpe sabato pomeriggio nella sfida casalinga contro un Cittadella che sta tornando in quota salvezza dopo i ritocchi pescati sul mercato. Occhio a Reggina e Sudtirol, che vedono la zona A diretta. I calabresi ospitano il Pisa in una partita complicata da vincere, gli altoatesini a Bolzano aspettano il Como e vogliono lasciare ancora una volta tutti a bocca aperta. Domenica pomeriggio al San Nicola il Bari ospita il Cosenza e spera di vincere e approfittare di quache passo falso delle rivali nelle primissime posizioni della classifica.

Serie B, ventiquattresima giornata: programma e orari

Venerdì 10 febbraio, ore 20.30

Genoa - Palermo

Sabato 11 febbraio, ore 14

Sudtirol - Como

Reggina - Pisa

Brescia - Modena

Frosinone - Cittadella

Cagliari - Benevento

Venezia - Spal

Sabato 11 febbraio, ore 16.15

Ascoli - Perugia

Ternana - Parma

Domenica 12 febbraio, ore 16.15

Bari - Cosenza

Serie B, ventiquattresima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming