Serie B, ventiseiesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Il Frosinone sembra ormai imprendibile: a +12 dal Genoa, secondo, la capolista di Grosso apre la 26a giornata di campionato allo Stirpe contro il Parma, scivolato fuori dalla griglia play-off e in crisi (con Pecchia che rischia). L'anticipo del venerdì sarà doppio: si giocherà anche a Pisa: arriverà il Perugia, galvanizzato dal successo nel derby contro la Ternana e per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione. Castori a caccia di altri punti pesantissimi della sua stagione fin qui straordinaria. I toscani, però, non possono più perdere terreno dalle prime posizioni. Sarà una battaglia. Sabato il clou della giornata. Al Rigamonti la prima di Gastaldello contro il Bari: bresciani condannati a vincere per risalire dal penultimo posto attuale. Situazione disperata, molto diversa da quella di un Bari lanciato e deciso a tallonare il Genoa - solo tre punti avanti - fino alla fine della stagione per la serie A diretta. Stesso obiettivo per la Reggina, che attraversa un momento di difficoltà e ora ha un distacco di 4 punti dal Grifone di Gilardino. Al Granillo contro il Modena i calabresi non possono steccare. Ma occhio a Tesser, entrato in griglia spareggi promozione. Partitissima al Penzo: il Venezia ospita il Cagliari nella sfida tra retrocesse dalla serie A. I lagunari sono in ripresa, ma devono fare ancora uno sforzo per tirarsi fuori dalla zona pericolosa della classifica. Di certo, con Vanoli e il mercato hanno cambiato passo. Anche il Cagliari sta ingranando, ma è ancora indietro e cerca una striscia di risultati per inserirsi nella lotta alla promozione diretta: è a -7 dal Genoa. La vice capolista ospita la Spal: per Oddo - che ha anche un Pepito Rossi in più in rosa - ritorno da ex a Genova (ha allenato le giovanili rossoblu, idem il suo vice Donatelli) e sfida all'ex compagno di Nazionale Gilardino. Gli emiliani sono terzultimi e cercano una vittoria per riemergere dalla crisi profonda dell'ultimo periodo.

Serie B, 26a giornata: programma e orari

Venerdì 24 febbraio, ore 20.30

Pisa - Perugia

Frosinone - Parma

Sabato 25 febbraio, ore 14

Brescia - Bari

Venezia - Cagliari

Sudtirol - Palermo

Como - Cosenza

Reggina - Modena

Ternana - Cittadella

Sabato 25 febbraio, ore 16.15

Genoa - Spal

Domenica 26 febbraio, ore 16.15

Ascoli - Benevento

Serie B, 26a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.