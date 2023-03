Serie B, ventottesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Archiviato il turno infrasettimanale, la testa delle venti squadre di serie B è già proiettata alla 28a giornata, che si giocherà nel fine settimana. Si partirà sabato con il primo anticipo di giornata, quello tra Pisa e Palermo delle 14. Scontro diretto per i play-off che vede i toscani in vantaggio di quattro punti sui rosanero di Corini, reduci dalla frenata casalinga contro la Ternana, che ha fatto perdere a Brunori e compagni una chance per inserirsi nella griglia play-off. L'altro anticipo pomeridiano si gioca al Granillo: una Reggina in picchiata e ormai lontana dalla A diretta ben 5 punti, ospita il Parma reduce dal ko di Pisa e sempre in bilico tra play-off e anonimato. Domenica si giocano sette partite, il clou della giornata. Il Frosinone ospita il Venezia allo Stirpe e vuole continuare la sua festa. Occhio però ai lagunari, sconfitti a Bari nel turno infrasettimanale e quintultimi: Vanoli cerca un colpo che cambi la stagione dei suoi e spera di trovare una capolista rilassata dagli 11 punti di vantaggio sul Genoa. Il Bari sogna in grande, ma deve uscire indenne dal Del Duca di Ascoli, diventato un fortino da quando è arrivato Breda in panchina. I bianconeri vogliono i play-off e preparano la battaglia contro il "marchigiano" Cheddira. Cagliari al Rigamonti: la partita del cuore di Cellino, che ora trema perché il suo Brescia rischia di sprofondare in C. Ranieri potrebbe affossarlo perché i sardi hanno bisogno urgente di mettere al sicuro il posto nei play-off. Lunedì si chiude con la notturna tra Genoa e Cosenza. Gilardino saprà già il risultato del Bari, e questo potrebbe mettere ansia ai suoi giocatori. Allo stesso tempo, il Grifone ha la chance di chiudere i giochi per il secondo posto se i pugliesi non dovessero battere il Venezia. Ovviamente, attenti al Cosenza, rinvigorito dal successo nel derby contro la Reggina.

Serie B, 28a giornata: programma e orari

Sabato 4 marzo, ore 14

Pisa - Palermo

Sabato 4 marzo, ore 16.15

Reggina - Parma

Domenica 5 marzo, ore 15

Spal - Cittadella

Ascoli - Bari

Frosinone - Venezia

Como - Modena

Sudtirol - Perugia

Ternana - Benevento

Brescia - Cagliari

Lunedì 6 marzo, ore 20.30

Genoa - Cosenza

Serie B, 28a giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick. In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.