Serie B, ventunesima giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Nel pieno fermento del mercato invernale, che sta regalando colpi a raffica tra le venti protagoniste del torneo cadetto, ricomincia la corsa alla serie A. Domani tocca all'anticipo di lusso tra Palermo e Bari, tecnicamente una sfida tra neopromosse, dare il via al fine settimana della B. Al Barbera si giocherà una partitissima da oltre trentamila spettatori per aprire la 21a giornata, seconda di ritorno, con i siciliani che vogliono vincere una gara importante per lasciare il centro della classifica e tornare a sognare un posto nei play-off, oggi distanti tre punti. Occhio però ai Galletti: sono a tre punti dalla seconda piazza e non intendono perdere punti per strada rispetto alle seconde, Genoa e Reggina. Sabato ben otto partite di questo turno: la Reggina in casa contro la Ternana vuole ripartire e restare sulla scia della capolista Frosinone, scappata a più sei. Stesso obiettivo ha il Genoa, impegnato a Benevento. Sfida delle panchine tra Cannavaro e Gilardino, ex Azzurri contro. Nel pomeriggio di sabato tocca anche al Cagliari: Ranieri al Tombolato di Cittadella cerca conferme dopo la vittoria casalinga al debutto. La prima della classe chiude la giornata domenica pomeriggio nel posticipo di Brescia: ritorno da ex per Grosso al Rigamonti, con l'esordio bis di Clotet in panchina dopo l'esonero lampo di Aglietti. Frosinone a caccia della 14a vittoria stagionale mentre la società resiste agli assalti per il bomber ciociaro Mulattieri dai club di A.

Serie B, 21a giornata: programma e orari

Venerdì 20 gennaio, ore 20.30

Palermo - Bari

Sabato 21 gennaio, ore 14

Como - Pisa

Reggina - Ternana

Spal - Ascoli

Benevento - Genoa

Parma - Perugia

Venezia - Sudtirol

Modena - Cosenza

Sabato 21 gennaio, ore 16.15

Cittadella - Cagliari

Domenica 22 gennaio, ore 16.15

Brescia - Frosinone

Serie B, prima giornata di ritorno: dove vedere le partite in tv e in streaming

La Serie B 2022/2023 viene trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.