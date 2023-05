Serie B, i verdetti e i possibili piazzamenti a 90' dalla fine

Due promozioni e due retrocessioni. Ma non è finita. Mancano ancora 90' in serie B e saranno di pura passione. Per qualcuno di paura. Le prime due classificate sono già in Serie A: Frosinone e Genoa. I ciociari, da ieri, vincendo contro i rossoblu, hanno la certezza di chiudere al primo posto: hanno alzato al cielo la coppa della B davanti al presidente Balata in uno Stirpe ancora inebriato dai festeggiamenti.

Anche la terza andrebbe direttamente in A da regolamento, ma solo nel caso in cui il distacco dalla quarta superasse i 14 punti: un caso che non potrà verificarsi perché il Bari al momento ha 7 punti sul Sudtirol, con una sola partita da giocare. La terza e la quarta accedono direttamente alle semifinali play-off. La quarta è il Südtirol, con 58 punti, +1 su Cagliari a Parma: al momento la squadra di Bisoli disputerebbe il turno preliminare di play-off.

La terza in classifica attende in semifinale la vincente tra sesta e settima, mentre la quarta attende la vincente tra quinta e ottava. Le gare sono di andata e ritorno (giocato in casa della meglio classificata). In caso di parità nella doppia sfida, passa la meglio piazzata in classifica in stagione, non sono previsti supplementari e rigori.

Dalla quinta all'ottava accedono al turno preliminare di playoff. Al momento, in ordine di classifica, ci sono Parma, Cagliari, Venezia e Palermo. Occhio, però, alle inseguitrici che hanno ancora delle chance nell'ultima giornata: Pisa, Reggina, Ascoli e Como. Nel turno preliminare si sfidano quinta contro ottava, e sesta contro settima. La partita è in gara unica, giocata in casa dalla meglio classificata in stagione. Con supplementari in caso di parità ma senza rigori: al termine dei 120', in caso di ulteriore pareggio, viene considerata vincente la squadra meglio piazzata in classifica in stagione.

Retrocessioni e play-out

Spal e Benevento sono già retrocesse in serie C dopo la penultima giornata. Le ultime tre in classifica retrocedono direttamente. Anche la quartultima classificata (la 17a) sarebbe retrocessa direttamente, ma solo nel caso in cui il distacco dalla 16a superasse i 4 punti (caso che non si verificherà, il distacco adesso è di un punto). Quartultima classificata e quintultima giocano i play-out. Si gioca su andata (in casa della diciassettesima) e ritorno (in casa della sedicesima). In caso di parità nella doppia sfida si salva la squadra col miglior piazzamento in stagione regolare, quindi la sedicesima. Solo nel caso in cui le due squadre avessero concluso la stagione regolare a parità di punti si disputerebbero supplementari e rigori.

In questo momento la 16a è il Cosenza, la 17a è il Brescia, a quota 40 e 39. Il Perugia è 18° e trema: oggi sarebbe direttamente in C, ma venerdì prossimo affronta in casa il già retrocesso Benevento e, vincendo, può sperare in un aggaccio in extremis al Brescia (se le Rondinelle perdessero a Palermo) con cui è in vantaggio negli scontri diretti (2-1 per i lombardi all'andata, 4-0 per gli umbri al ritorno). Per queste due grandi piazze del calcio italiano sarà un'ultima giornata drammatica...