Serie B, è la settimana dei verdetti: dove vedere le partite dell'ultima giornata in diretta

Ultimi 90' di regular season in serie B. E ancora tanti verdetti attesissimi. Dopo il rtiorno in A del Parma (che ha già la certezza del primo posto) e le retrocessioni delle matricole Feralpisalò e Lecco, ci sono ancora sogni e incubi che agitano la settimana delle squadre cadette.

Il Como non sta più nella pelle, se vince venerdì prossimo mantiene il +2 sul Venezia e può esultare per il ritorno in A atteso da quasi quarantanni. Cremonese sicura del quarto posto e delle semifinali play-off, il Catanzaro (neopromosso) è quinto. Dentro i play-off ci sono già anche Palermo, Samp e Brescia, che devono solo lottare per il piazzamento finale.

Ansia totale in zona play-out e zonaretrocessione. Può succedere davvero di tutto, anche un incredibile arrivo di quattro squadre a pari merito.

Il Como può andare in serie A se batte il Cosenza venerdì prossimo, lo insidia il Venezia in vantaggio negli negli scontri diretti. Lariani promossi anche in caso di insuccesso del Venezia nella propria partita contro lo Spezia. Lagunari in A se vincono e il Como non vince.

La zona play-out e retrocessione

Spezia, Ternana, Ascoli e Bari: tremano in quattro. Una di queste retrocederà aritmeticamente in Serie C, due di queste si contenderanno la salvezza nel doppio confronto valido per i play-out e una sarà salva. Un finale col brivido. Attualmente lo Spezia sarebbe salvo, la Ternana (16a) sarebbe ai play-out col Bari (17a), pari punti all'Ascoli (18a e virtualmente in C), ma davanti per scontri diretti.

SERIE B 38a e ultima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Venerdì 10 maggio, ore 20.30, diretta tv Sky

ASCOLI-PISA

CATANZARO-SAMPDORIA

COMO-COSENZA

CREMONESE-CITTADELLA

FERALPISALO'-TERNANA

LECCO-MODENA

REGGIANA-PARMA

SPEZIA-VENEZIA

SUDTIROL-PALERMO

BARI-BRESCIA