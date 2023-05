Serie B, i verdetti dopo l'ultima giornata

Colpi di scena, lacrime e sorprese. Anche nei 90' finali, la serie B non risparmia il solito pathos con cui ha vissuto l'intera stagione. Da ieri sera sono definitivi i verdetti della regular season, stabilite la griglia dei play-off e l'accoppiamento play-out. Con Frosinone e Genoa già in A, e Spal e Benevento già in C, si giocava per rimettere ordine nelle posizioni buone per gli spareggi promozione, ma anche per decretare l'ultima retrocessa direttamente. Alla fine ha avuto la peggio il Perugia di Castori: batte il Benevento, ma non raggiunge il Brescia che trova un punto pesantissimo al Barbera, contro il Palermo che resta fuori dai play-off.

Missione compiuta per Pecchia a Parma: al Tardini batte il Venezia 2-1 e si prende il quarto posto, che vale la semifinale play-off, obiettivo già raggiunto dal Bari in anticipo dalla settimana scorsa. Inutile quindi la vittoria del Cagliari sul Cosenza: Ranieri chiude a pari punti con i parmensi, ma è in svantaggio negli scontri diretti. Così, condanna i calabresi ai play-out, ma deve iniziare ugualmente gli spareggi dal turno preliminare, che giocherà in casa in quanto quinta forza del campionato. Il Sudtirol ko contro il Modena, alla fine chiude al sesto posto e affronterà la Reggina, settima, in casa in gara secca nel turno preliminare. Inzaghi chiude con una vittoria pesantissima, firmata da Canotto, contro l’Ascoli. I calabresi lasciano così fuori dagli spareggi Palermo e Modena, che hanno sperato fino all'ultimo di farcela.

L'ottava è il Venezia, che andrà a Cagliari a dare battaglia per lottare per il ritorno in A. Lagunari che passano pur chiudendo a pari punti con il Palermo (entrambe a 49) grazie agli scontri diretti. Il Brescia conquista i play-out con il pari ottenuto in Sicilia: sfiderà il Cosenza. Piange il Perugia: l'anno scorso da neopromosso giocò i play-off, quest'anno ha vissuto un'annata turbolenta con tre allenatori avvicendati e un ds esonerato (Giannitti, artefice di promozione dalla C e play-off). Scelte che bocciano l'operato del presidente Santopadre, alla seconda retrocessione in tre anni (finì in C anche nel 2020, ai play-out). supera 3-2 il Benevento, ma serve a poco: il club umbro retrocede in Serie C. Al Ferraris è spettacolo tra Genoa e Bari: finisce 4-3, passano i rossoblù al 95’ con un rigore di Criscito che ha annunciato il ritiro. Clamorosa Spal: la squadra di Oddo, già retrocessa, vince 2-1 a Pisa e butta fuori dai play-off la squadra di D'Angelo.

Serie B 2022/2023: i verdetti