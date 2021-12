Serie B verso la sospensione, a rischio i due turni natalizi

I rinvii di Benevento - Monza e Lecce - Vicenza nella 18a giornata di campionato fanno scattare l'allarme Covid in serie B. In attesa di trovare nel calendario lo spazio per giocare i recuperi delle due partite saltate nell'ultimo fine settimana, il presidente della Lega cadetta Balata ha immediatamente convocato un'assemblea ordinaria della Lega B per giovedì 23 per valutare l'ipotesi di rinviare o meno i due turni natalizi del 26 e 29 dicembre.

Sarebbe una scelta di buon senso per evitare un peggioramento della situazione all'interno delle rose delle formazioni cadette e per permettere alle due squadre al momento fermate dalle aziende sanitarie (Monza e Lecce) di poter riprendere le attività e tornare in campo regolarmente al pari delle altre.

Questa, la nota ufficiale della Lega: "La Lega B prende atto della comunicazione dell’Azienda sanitaria locale di Lecce con la quale il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria ha disposto per i salentini la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come contatti stretti di caso Covid positivo, con conseguente divieto di svolgere l’attività sportiva agonistica programmata per il giorno 20/12/2021 né alcuna altra attività sportiva fino al 22/12/2021, ha disposto il rinvio della gara Lecce-L.R.Vicenza, programmata per lunedì 20 dicembre, ad altra data".