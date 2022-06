Serie B, dietrofront Vigorito: iscriverà il Benevento

Il dietrofront auspicato da tutti è arrivato oggi: il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha deciso di iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie B. Decisivo il lungo incontro con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Una settimana fa, il patron del club campano aveva diramato un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito web del club, in cui manifestava l'intenzione di consegnando il titolo del Benevento nelle mani del sindaco e di non iscrivere la squadra al prossimo campionato.

Oggi Vigorito ha assicurato che iscriverà la squadra in serie B, tenendo fede a tutti gli oneri. Solo dopo l'iscrizione, il presidente si occuperà di intavolare il progetto tecnico e sportivo.

Per ora il pericolo di perdere una piazza ambiziosa e prestigiosa, e un dirigente calcistico di enormi potenzialità, è scampato: il Benevento parteciperà al prossimo campionato di serie B. Bisognerà capire se Vigorito avrà ancora intenzione di puntare alla A, investendo fiori di milioni come nelle ultime stagioni, o se aprirà una fase di transizione, in attesa di sviluppare altri discorsi con la città, come ad esempio il restyling dello stadio.