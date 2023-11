E' una serie B da trasferta: quante vittorie esterne finora

E' una serie B da trasferta. Dopo 14 giornate addio al fattore campo. Si vince di più fuori che in casa, come riporta oggi una statistica della Gazzetta dello Sport. La Cremonese è la regina: in trasferta ha vinto 5 volte su 6, mentre in casa è ancora deludente (in 7 partite solo un successo, nell’ultima gara con lo Spezia). La squadra di Stroppa in trasferta non ha mai perso.

Score che condivide con il Modena. Gli emiliani e il Venezia hanno vinto tre volte su sei lontano da casa. Mira a fare altrettanto il Brescia, che però ha giocato meno trasferte di tutti (5, con 2 vittorie) dovendo recuperare l’ultima partita, a Bolzano.

Palermo e Parma sono vicine al top, con 4 successi esterni su 6 gare. Vincere in trasferta è un segno di ambizione: l'anno scorso furono Frosinone e Bari le migliori con 10 blitz esterni. Non è un caso che la Ternana, unica ancora a secco, sia una delle formazioni in maggiore difficoltà.

Dieci squadre su venti in B hanno vinto più partite fuori casa che nel loro stadio. "Il solo Südtirol - scrive la Gazzetta - ha lo stesso rendimento a Bolzano e in giro: 2 successi su 6. La vittoria esterna più tonante è stata quella del Parma con il 5-0 a Catanzaro: nel 2023, ma a maggio, c’era stato anche l’identico risultato del Cagliari a Perugia. Squillante anche il 4-3 firmato dal Catanzaro sul campo del Lecco, che però quel giorno era ancora in esilio a Padova. La prima vittoria esterna, in ordine di tempo, era stata quella della Sampdoria sul campo della Ternana (2-1), in una prima giornata che poi è diventata «normale» dopo i recuperi di Brescia e Lecco, terminati entrambi con il segno 2 (rispettivamente in casa contro il Modena e a Pisa). A proposito di Samp: dopo aver perso le prime 4 gare in casa - diventando uno dei simboli di questo trend - a Marassi ha vinto le ultime 2. Ma in generale in casa si vince ancora di meno: 41 volte contro i 47 colpi esterni.

Anche in passato era così: dopo 13 giornate la stagione scorsa si contavano 57 successi esterni, due anni fa erano 53. Poi però il trend si è normalizzato tornando come sempre sotto al 30%. Stavolta invece siamo ancora al 37%. Da quando la B è tornata a 20 squadre, la stagione con più vittorie fuori casa è stata la 2021-22 con 111. Oggi ne mancano 64 in 25 giornate (più due gare da recuperare), l’ultimo turno è stato uno di quelli con più gioie esterne (5, come altre tre volte), quindi sembra non ci sia l’intenzione di cambiare".