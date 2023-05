Serie C, i tifosi del Cesena rinunciano alla trasferta per aiutare le persone colpite dall'alluvione

Niente trasferta per restare in strada e in mezzo alla gente colpita dall'alluvione. Gesto di solidarietà deli ultras del Cesena, che hanno deciso di non partecipare alla partita in programma sabato sera a Vicenza per l'andata del secondo turno dei play-off di cerie C (quarti di finale). Con un comunicato ufficiale, la Curva Mare ha annunciato che non seguirà la squadra al "Menti" per continuare ad aiutare i tanti concittadini colpiti dalle alluvioni delle ultime settimane e ancora alle prese con acqua, fango e la devastazione di case e attività economiche. "La Romagna ha ancora bisogno di aiuto", dicono gli ultras del Cesena, che chiedono di non esporre vessilli del club a chiunque si rechi nel settore ospiti.

"La data del primo appuntamento dei playoff è sempre più vicina, ma è davanti agli occhi e nel cuore di tutti che la nostra terra, la nostra gente ha ancora bisogno di noi e la nostra coscienza che sa ciò che è giusto o sbagliato fare - recita il comunicato della Curva Mare - . Per noi abbandonare le nostre strade, i nostri scantinati sarebbe come sputare sulla vita di chi ha perso tutto e tutti. Per questo e tanti altri motivi questo sabato non seguiremo il nostro amato Cavalluccio, ma marceremo con gli stivali per le strade della nostra terra, perché la Romagna intera ha bisogno di noi. Nessuno è obbligato a seguirci, ma lo chiediamo a gran voce: per chi andrà in trasferta non vogliamo vedere nessuna pezza appesa nel settore ospiti! Sarebbe una mancanza di rispetto verso tutti coloro che sono colorati di fango e che hanno perso tutto. La nostra gente e la nostra terra noi non le abbandoniamo. Uniti risorgeremo".

Nei giorni scorsi, anche la squadra e l'allenatore Toscano hanno preso parte attivamente ai lavori di pulizia di case e strade della città romagnola. Un gesto apprezzato dalla popolazione e dai tifosi bianconeri.