Serie C, finale play-off: il Palermo vince a Padova il primo round (0-1)

Il Palermo mette le mani sulla serie B. I siciliano vincono a Padova la finale d'andata dei play-off di serie C grazie al gol di Floriano arrivato dopo soli 10’.

Il vantaggio prezioso dovrà resistere all'assalto del Padova domenica prossima al Barbera: Oddo deve ribaltare il ko per prendersi la promozione. Baldini conta anche sui 35mila tifosi che riempiranno lo stadio palermitanio.

Ieri erano oltre 13mila dal’Euganeo in un clima spettacolare con tanti palermitani (le tifoserie sono gemellate). Tante emozioni, ma il Padova paga a caro prezzo una frittata difensiva: punizione in verticale, Curcio e Gasbarro pasticciano nel chiudere su Valente che vince il rimpallo e serve Floriano, tutto solo nell’area piccola e letale al primo pallone giocato.

Il Padova, vincendo con un gol di scarto, porterebbe la sfida ai supplementari ed eventuali rigori.

Il minimo, per evitare la seconda beffa consecutiva: i veneti furono finalisti già un anno fa, ma persero ai rigori contro l’Alessandria.

Per fare il colpo domenica prossima ci vorrà un’impresa: il Barbera è inviolato da marzo del 2021 e la squadra di Silvio Baldini non perde in questa stagione da 16 partite.