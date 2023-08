Serie C, ecco i tre gironi e i calendari

Una nota ufficiale della Lega Pro ha dato il via alla nuova stagioni con il varo dei tre gironi, seguiti dai calendari del campionato 2023/2024. La composizione dei gironi del campionato di serie C per la nuova stagione sportiva è stata definita nel consiglio direttivo di oggi, ma ha previsto una casella vuota, contrassegnata da una X al momento, perché non è ancora chiusa la vicenda dei ricorsi e dei seguenti ripescaggi. L'ultimo posto libero spetterà alla Casertana, nel girone C, prima in graduatoria in seguito al ripescaggio del Brescia dalla C alla B causato dall'esclusione della Reggina. L'ultima parola, però, spetta al Consiglio di Stato, che discuterà i ricorsi solamente il prossimo 29 agosto. Ecco perché il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, oggi varerà i calendari dei tre gironi, ma ha già spostato in avanti il fischio d'inizio del prossimo campionato dal 26 agosto al 3 settembre, rinviando anche la Coppa Italia di categoria alle settimane successive l'inizio del campionato.

La grande novità della stagione è la nascita dell'Atalanta Under 23, che segue le orme della Juventus Next Gen: i bergamaschi giocheranno nel girone A, mentre i bianconeri sono stati trasferiti nel girone B.

I calendari dei tre gironi di serie C sono disponibili sul sito ufficiale della Lega Pro

I tre gironi di serie C 2023/2024

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Fiorenzuola, Giana Erminio, Vicenza, Legnago Salus, Lumezzane, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Virtus Verona.

GIRONE B: Ancona, Arezzo, Carrarese, Cesena, Fermana, Gubbio, Juventus Next Gen, Lucchese, Olbia, Perugia, Pescara, Pineto, Pontedera, Recanatese, Rimini, Sestri Levante, Spal, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro.

GIRONE C: Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Catania, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla, X.