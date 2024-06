Serie C, girone di ferro per Entella e Sestri Levante

Giornata importante per la Lega Pro che annuncia date e gironi per la prossima stagione. Non sarà facile per Entella e Sestri Levante che, come l'anno scorso, sono state inserite nel girone B, ricco di squadre importanti. Andando in mero ordine alfabetico conferma per l'Arezzo a cui si aggiunge la neoretrocessa Ascoli, poi Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus e Lucchese. Le due liguri...