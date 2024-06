Serie C, il Pontedera rimane nel Girone B con le altre squadre toscane

Sono stati resi noti i gironi della Serie C della stagione 2024/25 e il Pontedera è stato confermato nel girone B con le altre Toscane Arezzo, Lucchese e Pianese. Tra le seconde squadre delle "big" di Serie A nel girone del Pontedera ci sarà il Milan Futuro, rosa Under 23 dei rossoneri che esordirà in Serie C quest'anno. Di seguito tutti i gironi: Girone B: Arezzo, Ascoli...