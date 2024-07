Svelato il nuovo pallone del campionato di serie C 

Un altro passo verso il prossimo campionato: il nuovo pallone della serie C NOW 2024-25 è stato svelato da Lega Pro ed Erreà Sport tramite i rispettivi canali social. Modernità e cura dei dettagli, ma anche tradizione e impatto estetico, è quanto riesce a trasmettere il vero protagonista della prossima stagione sportiva, che rotolerà ogni settimana in sessanta città e in diciannove regioni...