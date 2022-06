Serie C, Padova - Palermo: dove vedere la finale play-off in tv o in streaming

Tutto pronto per dare l'assalto finale alla serie B. Il Padova di Massimo Oddo sfida il Palermo di Silvio Baldini. Tutto pronto per l'ultimo della stagione, che regalerà la quarta promossa in serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari.

Domani sera alle 21 all'Euganeo l'andata, ritorno domenica 12 giugno: in caso di parità supplementari ed eventuali rigori.

La vigilia del tecnico dei siciliani Silvio Baldini: "Ho le idee chiare e sarà importante trasmettere ai ragazzi che sono degli eroi: in questo periodo non abbiamo gestito la fatica, ma l’abbiamo incrementata. Dobbiamo giocarcela a viso aperto indipendentemente da quello che può accadere, convinti che nessuna difficoltà ci potrà mai fermare, nel lavoro c’è la crescita quotidiana dei nostri ragazzi. Voglio viverla come se avessi già vinto proprio perché me l’hanno chiesto loro. Dobbiamo essere felici di rappresentare una città intera e vogliamo regalare questa gioia ad un popolo e ad una fede che ci ha portato fin qui".

Padova - Palermo: dove vedere la finale play-off di serie C

La finale play-off di serie C Padova-Palermo, in programma domani sera, domenica 5 giugno, alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su Eleven Sports, Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251), diretta streaming su Eleven Sports, Sky Go, RaiPlay, OneFootball e 196sport