Serie C, sarà Padova - Palermo la finale play-off: dove vederla in tv o in streaming

Il Padova di Massimo Oddo in finale play-off di serie C: la squadra veneta batte in rimonta il Catanzaro, che si illude nel primo tempo con Sounas e poi viene rimontato da Curcio e Chiricò. A sfidare i biancoscudati sarà il Palermo, che con un gol di Brunori al secondo minuto di recupero del primo tempo batte la Feralpisalò, già battuta a domicilio nel match di andata con un pesante 0-3.

Oraè tutto pronto per l'ultimo della stagione, che regalerà la quarta promossa in serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari.

Finale di andata domenica 5 giugno, ritorno il 12 giugno: in caso di parità supplementari ed eventuali rigori. Un'altra grande piazza del calcio italiano è pronta ad esultare.

Padova - Palermo: dove vedere la finale play-off di serie C

La finale play-off di serie C sarà tra Palermo e Padova. Si gioca per la promozione in B su 180', gare di andata e ritorno: l’andata si gioca domenica 5 giugno a Padova (orario da definire); il ritorno si gioca domenica 12 giugno a Palermo (orario da definire). Per l’occasione le partite saranno trasmesse da tutti i broadcaster della competizione: la partita sarà visibile in chiaro in tv su Raisport e su Sky Sport, in streaming su Eleven Sports e One Football.