Serie C: il Padova di Oddo vince la Coppa Italia

Dopo il ritorno del Bari in serie B, un'altra nobile decaduta del calcio italiano torna a gioire in terza serie: è il Padova, che sta cercando la promozione diretta nel girone A, e che intanto ha vinto la Coppa Italia di categoria nella finale giocata a Bolzano contro i rivali del SudTirol: 0-1 firmato da Jelenic e festa biancoscudata per la 2a Coppa Italia di Serie C della storia patavina, dopo quella sollevata nella stagione 1979/1980 (contro la Salernitana). Ad alzare al cielo il trofeo il tecnico Massimo Oddo, arrivato da poche settimane sulla panchina biancorossa: per l'ex campione del Mondo è la prima esperienza in C dopo aver guidato in A e in B Pescara, Udinese, Crotone e Perugia.

Il Padova prende il posto, nell'albo d'oro della manifestazione, della Juventus U23, vittoriosa nel 2019/20 sulla Ternana: 2-1 nella finale secca di Cesena. Vittoria che ha dato il via alla carriera in panchina di Fabio Pecchia, oggi in corsa per la A alla guida della Cremonese.

Il tabellino

SÜDTIROL (4-3-1-2): 22 Meli; 26 De Col, 19 Zaro, 4 Curto, 3 Fabbri; 21 Tait (dal 27' st 20 Shaka-Mawuli Eklu), 23 Moscati, 28 H’Maidat (dal 35' st 9 Odogwu); 17 Casiraghi (dal 27' st 7 Voltan), 11 Fischnaller, 14 Galuppini. A disposizione: 1 Poluzzi, 15 Broh, 24 Davi, 10 Fink, 6 Malomo, 18 Rover, 24 Davi, 25 Heinz, 30 Beccaro, 37 De Marchi. Allenatore: Ivan Javorcic.

PADOVA (4-3-3): 1 Vannucchi; 26 Kirwan, 3 Valentini, 29 Monaco (dal 1' st 6 Pelagatti), 4 Gasbarro; 5 Della Latta, 21 Settembrini (dal 44' st 15 Ajeti), 23 Dezi (dal 22' st 18 Saber); 11 Jelenic (dal 22' st 32 Chiricò), 7 Santini (dal 37' st 13 Cissé), 28 Bifulco. A disposizione: 22 Donnarumma, 12 Gherardi, 8 Germano, 17 Terrani, 16 Bacci, 24 Ceravolo, 34 Gasparini. Allenatore: Massimo Oddo.

Reti: al 19' st Jelenic.

Ammonizioni: Della Latta, Kirwan, Monaco, Dezi, Rover, De Col.

Espulso al 43' st Kirwan doppia ammonizione.

La gioia e l'umiltà di Oddo

Mister Massimo Oddo dopo la vittoria della Coppa Italia contro il Sudtirol a Bolzano: “Primo tempo difficile, loro sono partiti molto forte e ci hanno messo in difficoltà. Nella ripresa invece eravamo un po’ messi meglio ed abbiamo fatto decisamente qualcosa in più. Ogni partita ha la sua storia in campo, questa è stat una gara diversa da quella di andata. La partita è stata alla pari, loro leggermente migliori di noi ma noi abbiamo dimostrato di essere squadra ed avere carattere. In campionato sarà tutta un’altra partita. Voglio dare grande merito a chi è entrato in campo quest’oggi. Come spirito di squadra vedo una grande crescita e condivido questo merito di aver vinto la Coppa con mister Pavanel che ha fatto gran parte del lavoro per arrivare fino a quest’oggi .Ho avuto la fortuna di giocare solo le due partite della finale, quindi grandi merito come ho detto vanno a mister Pavanel e ai ragazzi. Vincere è sempre bello, qualsiasi Coppa dà soddisfazione . Siamo comunque contenti di aver alzato la Coppa, ma non dobbiamo certo accontentarci. Adesso viene il difficile, il vero obiettivo da conquistare. Serve maturità. Südtirol? Le storie delle partite cambiano in campo, abbiamo giocatori in modo diverso all’andata, con il baricentro più alto. Oggi ci hanno messo più in difficoltà, abbiamo sofferto molto la loro fisicità, non siamo riusciti a giocare a due tocchi. E spesso abbiamo alzato la palla… che con questo tipo di squadra non è il massimo”.

L'albo d'oro

La squadra che vanta il maggior numero di trofei è il Monza, con 4 coppe alzate; a quota 2 titoli Padova, Alessandria, Foggia e Spezia; con 1 coppa a testa, in rigoroso ordine alfabetico, AlbinoLeffe, Alzano Virescit, Arezzo, Bassano, Brindisi, Cagliari, Carrarese, Cesena, Como, Cosenza, Empoli, Fanfulla, Gallipoli, Juventus U23, Juve Stabia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucchese, Lumezzane, Palermo, Pisa, Prato, Salernitana, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Spal, Triestina, Udinese, Varese, Venezia, Vicenza, Virescit Boccaleone, Virtus Casarano e Viterbese.