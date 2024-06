Calcio serie C, il Perugia nuovamente inserito nel girone B

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di Serie C NOW per la stagione sportiva 2024-2025. Non ci sono sorprese rispetto alla passata stagione: il Perugia anche in questa circostanza è stato inserito nel girone B, ovvero quello di mezzo. Molti i derby previsti: quello con la Ternana, neo retrocessa dalla B dopo i playout...